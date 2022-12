¿Desapareció el estadio 974?

Los rumores decían que el estadio 974 ya estaba desarmado. Que dejó de existir a los pocos días de su último compromiso, en el partido de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur. Es por eso que decidí ir a darme una vuelta en las cercanías del que fue una de las sedes emblemáticas de esta Copa del Mundo.



Llegar al estadio 974 siempre fue accesible. A diferencia de otros escenarios como el Al Bayt, para esta sede se toma la línea amarilla y se caminan unas pocas cuadras para entrar al de los vagones.



Pero al llegar me di cuenta que los rumores no eran reales. El escenario deportivo desmontable sigue intacto pero con la soledad que rodea a un estadio que ya no tiene actividades y que apunta a desaparecer, porque su futuro todavía está en duda.



Algunas fuentes dicen que será trasladado para el desarrollo del fútbol en África. Es la versión más recurrente al igual que los que dicen que será enviado a Sudamérica como escenario para un posible torneo internacional en Uruguay.



No hay nada desmontado de momento. Pero sí un panorama más desolador. Algunos aficionados todavía llegan a las cercanías del escenario para tomarse fotografías. Lo que alguna vez fue una alegre plaza deportiva, ahora está desolada como antes que iniciara la Copa del Mundo.



La estación de metro también te da un panorama desolador. Prácticamente no hay nadie en sus alrededores porque no hay necesidad de llegar hasta acá. Me acerqué a uno de los encargados de seguridad para saber si podía acercarme a tomar algunas fotografías.



Inmediatamente, como si mi pregunta fuera un tema de seguridad de estado, se acerca uno más y ambos me dicen que no pueden contestar preguntas, que no están autorizados para hacerlo. Me piden que me mueva al perímetro y también se lo dicen a dos aficionados de la India que llegaron a pedir una fotografía.



Pude constatar, de igual forma, que el estadio sigue intacto aunque se ven muchos trabajadores entrando al lugar. También se escuchaban fuerte y claro los equipos de sonido dentro del 974. Su participación en Catar 2022. Yo también tuve tiempo de despedirme de un estadio que quedará marcado como uno de los más bonitos en esta Copa del Mundo.