Confirman muerte de trabajador en concentración de Arabia Saudita

Múltiples fuentes periodísticas confirmaron que falleció un trabajador de origen filipino falleció mientras realizaba unas reparaciones en el centro de concentración donde estaba la selección de Arabia Saudita.

Esta muerte ocurrió mientras se desarrollaba la participación del equipo africano en esta Copa del Mundo. La víctima, de nombre Álex, murió tras caer de una rampa y golpearse la cabeza. Fue el medio The Athletic el que confirmó que dicho trabajador "no tenía ningún equipo de seguridad en el momento del accidente".



Esta no es la primera muerte que se registra en el marco de la Copa del Mundo ya que antes del arranque se dio a conocer una lista de cientos de trabajadores que murieron en la construcción de los escenarios en este Mundial.



Al respecto, el presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo, NasserAl Khater, confirmó los acontecimientos pero su respuesta a los medios no fue la esperada.



"Estamos en medio de un Mundial y tenemos éxito ¿Esto es algo de lo que quieren hablar ahora?", dijo. Además agregó que "la muerte es una parte natural de la vida, ya sea en el trabajo o mientras duermes".



Una investigación publicada por el periódico británico "The Guardian" confirmó hace unos meses más de 6 mil 500 trabajadores fallecidos en la preparación de este Mundial de Catar 2022.

--