¿Cómo está el clima en Catar?

Grupo LPG, a través de su enviado especial, Josué Valiente, está ya en Doha, Catar para vivir de primera mano toda la magia y las sensaciones que generan estar y vivir una Copa del Mundo de la FIFA.



“Ya he visto a aficionados de Túnez, Brasil y de otros países. No hemos tenido problema alguno en nuestra cobertura para Grupo LPG, todo tiene que ver con pedir permisos. No he tenido ningún inconveniente para grabar en ningún lado de Doha”, comentó Valiente ante las consultas de nuestros contertulios.



Valiente aseguró además que “acá no hay venta libre de alcohol. En el único lugar donde estará disponible es en la 'Fan Zone', las cuales todavía no están abiertas”, destacó.



Sobre la sensación térmica en Catar, nuestro enviado especial dijo que “el clima está súper fresco. En esta época del año no es extremadamente caluroso. Por eso es que la gente está muy entusiasmada. La mayoría de la gente que vive acá no es catarí. Hay mucha gente de países aledaños. La gente que vive acá ya tiene boletos”, explicó.