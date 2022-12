Argentina vence en penales a Países Bajos y clasifica a las semifinales

No cuenta si no se sufre. Pero apareció el guardameta argentino una vez más ; Emiliano Martínez fue la figura para que en la tanda de penaltis Argentina se impusiera a Países Bajos y ahora lo espera en semis Croacia.

No podía esperarse un partido abierto. Van Gaal mencionó en la previa que el fútbol ha cambiado y que su planteamiento defensivo, buscando las contras y la velocidad por los extremos para hacer daño.

A Países Bajos no le importaba si su despliegue futbolístico era atractivo o no. Lo que importa a estas alturas es ganar y ese objetivo no radica en la posesión que se tenga. Al equipo europeo no le preocupaba que Argentina tuviera la pelota en el arranque del partido.

Porque si algo tiene esta albiceleste es que le gusta armar sus jugadas y mucho de su juego pasa por lo que haga Lionel Messi en la cancha. El del PSG tuvo, como ha sido la costumbre en casi todos su partidos, un cerco defensivo rodeando cada paso que daba.

Pero además, Messi sin balón también es el orquestador. Cuando no tiene el esférico, el delantero suele dirigir con sus manos a sus compañeros para decirles a dónde debe ir el pase y asegurar la posesión. Cuando la toma, su equipo está más cómodo y también lo busca, a la espera de lo que pueda hacer para tener peligro a favor de la albiceleste.

El partido comenzó áspero. Pocas ocasiones, más traslado de balón sin peligro y con Países Bajos tratando de superar la última línea argentina sin suficiente eficiencia y con Depay como hombre en área más activo.

La intrascendencia de la posesión cambió un poco pasados los 30 minutos cuando Argentina comenzó a sentirse más cómoda en la cancha. Eso permitió a Fernández y De Paul trasladar el esférico con más tranquilidad para encontrar como enganche a Messi, que siempre limpiaba las líneas de ataque.

¿Cómo parar a Messi?, le preguntaron a Van Gaal en la previa. "Tendríamos que ser muy estúpidos para decirlo", contestó. Pues la respuesta llegó a los 35: No hay forma de parar a Lionel Andrés Messi.

En ese minuto, con un ligero cambio de velocidad y de cadera, descolocó a la línea defensiva neerlandesa para filtrar un pase medido, como con guante, a Nahuel Molina, que con un puntazo suave, venció a Noppert. 1-0.

El Lusail explotó. Argentina era local y comenzaron los cánticos al ritmo de "vamos, vamos, selección". Argentina no dominaba demasiado pero si robaba en el mediocampo cuando tenía que hacerlo. Eso le dio en la primera parte el control del partido con lo justo.

Países Bajos cerró la primera parte con las jugadas al área como principal recursos ofensivo pero no fue suficiente. Para meterse en el partido, los neerlandeses tenían que mover sus piezas.

Van Gaal apostó por más hombres en ataque y la altura de Luuk De Jong para ganar en el juego aéreo; Scaloni respondió con Leandro Paredes para reforzar la marca en el mediocampo para continuar cerrando los espacios de la naranja.

No sirvió de mucho para los neerlandeses. Una falta sobre el área cerca del minuto 70 permitió que de nuevo en este Mundial, Lionel Messi marca de penal el 2-0.

Pero Países Bajos se negaba a morir y en 84 minutos el recién ingresado Weghorst, de cabeza en pelota parada puso el 2-1 que los metía de nuevo en el partido.

Países Bajos no se dio por vencida. De nuevo encontró en su atacante a su salvador y en el último minuto de juego, Weghorst en una jugada de laboratorio, mandó a callar a todo el Lusail. Nos íbamos a tiempo extra.

En tiempo extra, Argentina lo intentó de todas las formas posibles ante un rival tirado atrás. La albiceleste y su afición sufría más porque eran los que generaban ante una Países Bajos retrasada cuidando su porteria. Todo se tendría que definir en los penaltis.

Y en los penaltis apareció otra vez. El Divu fue la gran figura, atajó dos y Argentina se va a las semis contra Croacia.