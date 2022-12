Argentina derrota a Australia y clasifica a cuartos de final

Argentina vuelve a engancharse. Con una gran actuación de Messi, que lideró a su selección y abrió el marcador en la primera parte, la albiceleste se impuso con claridad y argumentos futbolísticos a una Australia que sin recursos trató de plantar cara a los de Scaloni.



Australia evidenció por qué fue una de las selecciones que más dudas generó por su boleto a la siguiente ronda. De hecho, los dirigidos por Arnold Graham apenas y pusieron resistencia en la primera parte hasta la aparición de Messi.



De Paul dijo en la previa al partido que Argentina tenía que tener cuidado con las contras australianas. Tenía razón. Los argentinos tenían que tener sus precauciones sobre todo con Baccus y Leckie, los extremos que alimentaban a Duke y Mcgree en el ataque y que además presionaban a los laterales en los intentos de salir para la albiceleste.



Argentina inició el encuentro con el mismo guión que en los últimos dos partidos. Con presión desde el mediocampo, la idea de los de Scaloni era evitar que los Socceroos tuvieran la posesión y se sintieran cómodos en su línea media.



La posesión tras 20 minutos, dividida. Ambos equipos plantaban bien sus líneas defensivas sin permitir espacios. A la Argentina le tocaba trasladar de un lado a otro el esférico y apelar a los desbordes por las bandas del Papu Gómez y Julián Álvarez.



Poco a poco Australia comenzó a sentirse cómoda. Los mecanismos de traslado de balón y parecía que podía acercarse a la portería argentina.



Tácticamente Australia respondía y era valiente pero técnicamente era limitada. A los oceánicos les costaba ganar en el uno a uno y por eso intentaban superar la línea defensiva mediante paredes.



Scaloni también dijo en la previa que era imprescindible evitar las faltas en el área. Fue al minuto 35 que el planteamiento se le cayó a los australianos, culpa del de siempre.



El gol de Lionel Messi no necesita mucha explicación. La jugada de siempre, balón al palo contrario y gol. La calcada de Leo entre los defensores australianos que ahora obligaba a abrir líneas.



El segundo tanto cambió el panorama. Australia perdía el buen arranque del primer tiempo ante la genialidad del diez argentino que, en su primera intervención ofensiva, le dio la ventaja a los suyos en el primer tiempo.



Había poco que la defensiva de Australia pudiera hacer contra una genialidad de Messi. El argentino,



que hasta entonces había estado en medio de un corral de jugadores rivales, aprovechó el espacio más claro para una efectividad total de la albiceleste que cerró con un único tiro a marco en la primera parte.



LANZADO AL ATAQUE

Argentina ya sabía lo que pasaba cuando no liquidaba los partidos a tiempo. Lionel Scaloni no esperó mucho para hacer los cambios que le permitieran seguir presionando a los Socceroos en el mediocampo.



Argentina cambió a línea de tres con el ingreso de Lisandro Martínez para adelantar a Acuña en ataque, poblar con más piernas los extremos y el mediocampo y buscar el segundo del partido que les diera tranquilidad.



La presión de la Argentina tenía efecto. Una mala salida de Mathew Ryan le dejó la pelota en los pies a Julian Álvarez que no tuvo que inyectarle mucha fuerza al balón porque con el portero mal colocado, el tiro se fue al fondo. 2-0.



Liquidado. Con el segundo tanto el panorama ya era imposible para Australia y el despliegue ofensivo de Argentina, ya más relajado y con Messi enchufado como nunca antes, los sudamericanos se dedicaron a mostrar su mejor versión, aquella que no preocupaba a los hinchas que una vez más eran locales en el Ahmed Bin Ali.

Al 77´ un rebote tras el disparo de Goodwin permitió el gol australiano, que nada más maquillar la derrota de la selección de Oceanía. Argentina logra el boleto con solvencia y un viejo conocido, Países Bajos, será el próximo rival.