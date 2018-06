En Lagos, en la parte sudoeste, otro británico hacía su parte. Era Frederick Baron Mulford, un agente comercial que propagó el fútbol en los colegios Kings College, CMS Grammar School y St Gregory’s College. Entre Luke y Mulford, cada uno en su zona, dieron el puntapié para lo que muy pronto se convirtió en el más popular de los deportes en el país, que por aquel entonces era una colonia británica.

No obstante, pasaron muchos años antes de que el fútbol se organizara. Según sus propios documentos, la Nigeria Football Association (NFA) fue fundada en 1945. Sin embargo, hay evidencias que indican que empezó a funcionar mucho antes, en 1933. Un artículo del periódico Daily Times del 21 de agosto de 1933 invitaba a la primer reunión oficial de la NFA para las 7 de la noche de ese día en la ciudad de Lagos.



BOMBEROS, MARINOS, FERROVIARIOS...

El primer torneo, llamado War Memorial Challenge, empezó a disputarse en 1942 y se limitaba únicamente a la zona de la capital Lagos. En sus primeros años fue ganada por ZAC Bombers (1942), Lagos Marine (1943), Lagos Railways (1944 y 1945).

A partir de la fundación oficial de la NFA, en 1945, el campeonato pasó a llamarse Governor’s Cup y abarcaba todo el país. Eso permitió descubrir nuevos talentos para formar por primera vez una selección nacional. Las figuras del momento eran Dan Anyiam (Lagos UAC), Peter Anieke y Teslim Balogun (Lagos Railway). Como selección disputaron un par de juegos amistosos sin ningún valor oficial y en 1949 se embarcaron hacia Inglaterra en busca de medir fuerzas con equipos británicos. Trece días después de zarpar en el barco RMSS Apapa arribaron al puerto de Liverpool.

Se presentaban bajo el nombre de UK Tourist (Turistas de Gran Bretaña) y su capitán era Etim Henshaw (Lagos Marine). Para la historia quedará que el primer partido oficial fue una victoria 5-2 sobre el Marine Cosby. Allí, en ese juego, los nigerianos descubrieron que sus rivales jugaban con calzado deportivo. Ellos, como era costumbre, siempre jugaban descalzos. En su segundo juego, ante el Athenian League XI, los ingleses se negaban a jugar frente a sus adversarios si estos lo hacían descalzos. Los UK Turists fueron obligados a usar zapatos y el resultado fue catastrófico: perdieron 8-0. En total disputaron nueve juegos en Inglaterra, de los cuales ganaron dos, empataron dos y perdieron cinco. Detalle: las cinco derrotas coincidieron con los juegos donde no pudieron jugar descalzos.

Tal fue la buena impresión que dejaron los nigerianos que uno de ellos, Teslim Balogun, no regresó con el equipo: fue fichado por el Petersborough United, convirtiéndose así en el primer legionario.

El viaje de retorno contemplaba una escala en Freetown, Sierra Leona, que se demoró más de la cuenta. Allí aprovecharon para jugar un partido con la selección local. Vencieron 2-0 y ese juego, disputado en octubre de 1949, es considerado el primer partido de Nigeria contra una selección. Para ese enfrentamiento decidieron cambiarse el nombre y dejaron de llamarse UK Tourist para ser los Red Devils, ya que su indumentaria era roja.

EL DATO : Este es su balance en Copas del Mundo:

MUNDIAL RESULTADOS BALANCE Estados Unidos 1994 3-0 Bulgaria, 1-2 Argentina, 2-0 Grecia, 1-2 Italia (2G-0E-2P, 7GF-4GC) Francia 1998 3-2 España, 1-0 Bulgaria, 1-3 Paraguay, 1-4 Dinamarca (2-0-2, 6-9) Corea-Japón 2002 0-1 Argentina, 1-2 Suecia, 0-0 Inglaterra (0-1-2, 1-3) Sudáfrica 2010 0-1 Argentina, 1-2 Grecia, 2-2 Corea del Sur (0-1-2, 3-5) Brasil 2014 0-0 Irán, 1-0 Bosnia, 2-3 Argentina, 0-2 Francia (1-1-2, 3-5)

PRIMEROS JUEGOS COMO SELECCIÓN

Pasaron varios años hasta que la selección se formalizara como tal. Para los registros oficiales, el primer juego no fue aquel contra Sierra Leona de 1949 sino un amistoso contra Ghana, en Accra, seis años después, en 1955. Perdió 0-1 y tres días después volvió a caer con un estrepitoso 0-7. Los juegos contra Ghana se volvieron clásicos con el paso del tiempo, lo mismo que más tarde pasaría con sus vecinos de Camerún. Precisamente en 1956, una victoria sobre Ghana -3-2 en Lagos con goles de Okwudili, Longe y Ejoh- fue la primera vez que la selección obtenía un triunfo.

En 1959 el fútbol nigeriano dio un paso importante: la NFA se afilió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y luego a la FIFA. Eso, más la independencia de Inglaterra en 1960, le dio otro impulso. Ese año Nigeria participó por primera vez de una competición oficial, la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Roma. Egipto lo venció en ambos partidos, 2-6 y 0-3, pero además fue histórico porque por primera vez no usaron el uniforme rojo sino uno verde. A partir de ese momento los Diablos Rojos fueron bautizados como las Águilas Verdes.

También en 1960 debutaron en una Eliminatoria para un Mundial. Era el de Chile 1962, pero fueron rápidamente eliminados por Ghana. Por aquel entonces, África no tenía plaza directa sino que lo máximo que podía aspirar era a un juego de repesca contra un europeo. El círculo se completó cuando en 1963 jugaron por primera vez en la Copa Africana de Naciones, disputada en Ghana. No dejaron una buena sensación y se fueron con dos goleadas en contra: 3-6 ante Egipto y 0-4 con Sudán.

INDEPENDENCIA SIN PROSPERIDAD

La inestabilidad del país en sus primeros años luego de la independencia hizo mella en el fútbol. La selección se retiró de las competiciones, entre ellas las Eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 1966 y tampoco participó en las rondas preliminares de la Copa Africana de 1965 y 1970.

Lagos organizó los All African Games del año 1973, el equivalente a los Juegos Panamericanos en América, y el fútbol nigeriano por fin obtuvo su primer gran logro: la medalla de oro. Venció 2-0 a Guinea y empezaba a mostrar una generación de jugadores de buen nivel como Emmanuel Okala, Christian Chukwu y Muda Lawal, muchos de los cuales luego también destacaron en los terceros puestos logrados en las Copa de África de 1976 y 1978. Ese mismo equipo también estuvo muy cerca de ir al Mundial Argentina 1978, plaza que finalmente consiguió Túnez en un apretado partido que acabó 1-0.

Poco a poco, las Águilas Verdes se fueron ganando el respeto. Esto terminó de confirmarse cuando en 1980 fue anfitrión de la Copa de África y la ganó sin sobresaltos. Este primer título continental llegó de la mano del eterno Muda Lawal y otras figuras como el portero Best Ogedegbe y el delantero Segun Odegbami. En la final, ante 80,000 personas, vencieron 3-0 a Argelia.

EL DATO : Estos son los principales goleadores nigerianos en Copas del Mundo, en las que compiten desde 1994 y en donde 15 jugadores han marcado:

JUGADOR GOLES Daniel Amokachi 2 goles Emmanuel Amunike 2 goles Ahmed Musa 2 goles Kalu Uche 2 goles Mutiu Adepoju 1 gol Julius Aghahowa 1 gol Yakubu Aiyegbeni 1 gol

Ya instalado entre los más poderosos de la región, Nigeria empezó a dominar las categorías juveniles pero no podía plasmarlo con un título importante en la selección mayor. Siguió intentando sin éxito ir a los Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990, y en la Copa de África consiguió tres subcampeonatos (1982, 1988 y 1990). Un punto clave, tras varios fracasos, se instauró la liga profesional a partir de 1990.

LA GENERACIÓN DORADA

De repente, todo llegó casi al mismo tiempo para Nigeria, que aprovechó como nunca una extraordinaria generación de jugadores que llevó a su selección a lo más alto. Futbolistas como Jay Jay Okocha, Emmanuel Amunike, Sunday Oliseh, Mutiu Adepoju, Finidi George, Rasheed Yekini, Daniel Amokachi y Victor Ikpeba elevaron a las Águilas Verdes al Olimpo con tres hechos que causaron gran impacto. Primero, en 1993, la clasificación por primera vez a un Mundial, el de Estados Unidos 1994, dejando en el camino a Costa de Marfil y Argelia. Meses después, ese mismo equipo obtuvo la Copa de África, realizada en Túnez, venciendo en la final 2-1 a Zambia.

Y después, su debut en Mundiales. A pesar de que Nigeria se fue en octavos de final, dejó una gran imagen. En la fase de grupos venció a Bulgaria y Grecia, perdió apenas 1-2 con la Argentina de Maradona, Caniggia y Batistuta.

Samson Siasia le anotó, de paso, esta joya a Argentina:

En octavos estuvo a un minuto de eliminar a Italia, hasta que el genio de Roberto Baggio obró la remontada. Gran mérito fue del entrenador holandés Clemens Westerhof, que llegó en 1989 para imponer disciplina, táctica y un sello ganador. Al principio fue criticado, pero luego valoraron su trabajo.

Pero el momento de mayor gloria ocurrió dos años después, cuando Nigeria logró la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. En la final derrotaron 3-2 a Argentina y previamente dejaron en el camino a Brasil y México. Bajo las órdenes de otro holandés, Jo Bonfrere, las Súper Águilas -tal la nueva denominación- sorprendieron a todos. Parte de ese equipo sub 23 reforzado ya había sido campeón de África y había jugado un Mundial, como Okocha, Amokachi, Amunike, Oliseh y Victor Ikpeba. A ellos se sumaron algunos nuevos valores como Taribo West y Celestine Babayaro, pero la verdadera sensación de Atlanta 1996 fue Nwankwo Kanu, quien inmediatamente después de su exhibición en los Olímpicos fue contratado por el Inter italiano. Pertenecía al Ajax, que lo fichó en 1993 después de ser campeón mundial Sub17 en Japón. No obstante, un problema cardíaco detectado poco tiempo después le impidió brillar en el Inter. Más tarde tuvo su oportunidad en el Arsenal, aunque jamás alcanzó el estatus de crack mundial que muchos vaticinaban.



HABITUAL PROTAGONISTA

Lo cierto es que desde su presentación en sociedad en Estados Unidos 1994, Nigeria casi nunca más volvió a faltar a los Mundiales hasta la actualidad -con la excepción de Alemania 2006- y va para su sexta Copa del Mundo. Con la misma base de EEUU 1994 y Atlanta 1996, las Águilas -ahora manejadas por Bora Milutinovic- volvieron a mostrar su poderío en Francia 1998. Ganaron su grupo, eliminando nada menos que a España, a la que derrotaron 3-2.

Sunday Oliseh se consagró en Mundiales con esta diana a España:

También vencieron a Bulgaria. Después, en octavos de final los dejó afuera Dinamarca con un lapidario 4-1. En el arco seguía Peter Rufai, famoso además porque era el hijo del rey Rufai de Lagos.

Ya con los integrantes de la Generación Dorada en la curva descendente de sus carreras y sin la aparición de nuevas estrellas, Nigeria tuvo un papel discreto en Corea Japón 2002. Aún con Okocha y Kanu, el equipo por primera vez desde su aparición en los Mundiales no pudo ganar ningún partido: sus rivales fueron Argentina, Suecia e Inglaterra.

El final de un ciclo se veía venir incluso desde antes, cuando en los meses previos tuvo una nefasta actuación en la Copa de África 2002 que le costó el puesto al entrenador Shuaibu Amodu. Su lugar, cuatro meses antes de viajar al Mundial, fue ocupado por Adegboye Onigbinde. Pero lo peor estaba por llegar: no pasó ni siquiera la primera fase eliminatoria africana y se quedó afuera de Alemania 2006.

OTRO PASO EN FALSO

Para Sudáfrica 2010 ya había recuperado fuerzas y de la mano de futbolistas como Kalu Uche, Obafemi Martins, Victor Obinna y el portero Vincent Enyeama volvieron a la elite. El equipo, que era dirigido por el sueco Lars Lagerback, apenas sumó un punto (2-2 con Corea del Sur) y no avanzó. El legendario Nwankwo Kanu, con 34 años, se despidió de la selección jugando apenas 57 minutos en el último juego.

Tal fue la pobre imagen que dejó el equipo, que al regresar de Sudáfrica el presidente de la república, Goodluck Jonathan, suspendió a la selección nacional durante dos años para poder reorganizarse. Dicha medida al final solo duró cinco días. Poco tiempo después la FIFA suspendió a Nigeria de toda actividad por intervención gubernamental durante tres meses.

Las sonrisas regresaron en 2013, cuando de la mano del entrenador Stephen Keshi volvieron a ganar la Copa de África y además clasificaron al Mundial Brasil 2014. La renovación había llegado. Si bien todavía seguían históricos como Vincent Enyeama, Joseph Yobo y Peter Odemwingie, también se abrieron paso nuevos talentos como Victor Moses, John Obi Mikel y Emmanuel Emenike. En Brasil avanzaron a octavos gracias a ganarle 1-0 a Bosnia (empataron 0-0 con Irán y cayeron 3-2 con Argentina), pero allí volvieron a quedarse. Su verdugo fue Francia, al que le resistieron firmes durante 79 minutos, pero terminaron perdiendo 0-2.

Peter Odemwingie también sacó la casta nigeriana con este lindo gol a Bosnia:

A Rusia 2018 llega como la primera clasificada de África, superando con soltura al que llamaban Grupo de la Muerte, ya que estaban Zambia, Argelia y Camerún. Su objetivo, con Alex Iwobi como punta de lanza, es lograr su mejor actuación histórica, que es alcanzar los cuartos de final. Es decir, jugar el famoso quinto partido. Esperanza y materia prima hay: han sido campeones en los Mundiales sub 17 de 2013 y 2015 (también lo fueron en 1985, 1993, 2007 y subcampeones en 1987, 2001 y 2009), por lo que materia prima es lo que sobra.

Ficha

Confederación: CAF

Último mundial: Brasil 2014

Mundiales disputados: 5 (Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea/Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014)

Balance en mundiales disputados: 18:5-3-10/ 20 GF, 26 GC

Mejor puesto: octavos de final en tres ocasiones: 1994, 1998 y 2014

Entrenador: Gernot Rohr. El alemán tiene amplia experiencia en el fútbol africano, ya que anteriormente dirigió las selecciones de Gabón, Niger y Burkina Faso. En sus inicios jugó para el Bayern Munich, pero la mayoría de su carrera la hizo en Francia, donde defendió la camisa del Bordeaux durante 12 temporadas. Tras su retiro, siguió otras siete más como entrenador, llegando a la final de la Copa de la UEFA 1996, la que perdió precisamente contra el Bayern.

Jugadores estelares: Alex Iwobi, mediocampista del Arsenal, es la figura más relevante de Nigeria. Tiene 21 años y un futuro prometedor, además de ser el sobrino del legendario Jay Jay Okocha. Fue el autor del gol del 1-0 a Zambia que le dio el boleto a Rusia 2018. Después de Iwobi, las dos figuras más reconocidas son el experimentado John Obi Mikel (Tianjin Teda chino) y el joven Kelechi Iheanacho (Leicester City).