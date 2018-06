El fútbol se empezó a jugar en las escuelas públicas y alcanzó un furor inesperado, aunque llevó tiempo organizarlo pues las reglas cambiaban considerablemente de una institución a otra y los primeros intentos por homologarlas no tuvieron mucho éxito. En 1848 se crearon las Reglas de Cambridge, donde asistieron representantes de las escuelas Eton, Harrow, Rugby, Winchester y Shrewsbury.

El paso final se dio en 1863, cuando se formó la Asociación de Fútbol (FA). Sus integrantes se reunieron primera vez el 26 de Octubre de 1863 en un pub llamado Freemason, en Londres, donde se elaboró durante dos meses un conjunto de reglas completas. Inglaterra fue el primer país en tener una selección de fútbol. Entre 1870 y 1872 disputó cinco amistosos con la selección escocesa. Eso sí, la FIFA no los considera como partidos oficiales porque el combinado de Escocia estaba conformado sólo por jugadores residentes en Londres.

EL PRIMER JUEGO OFICIAL

Sobre finales de 1872, el 30 de noviembre, se disputó el primer juego oficial entre dos selecciones: Inglaterra versus Escocia, que empataron 0-0 en Glasgow en el inicio de una rivalidad que aún hoy se mantiene. También en ese año nació la competición de fútbol más antigua del mundo: la FA Cup inglesa, fundada por C.W. Alcock. Desde 1883 se jugó la British Home Championship, un torneo anual de selecciones donde participaban Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda Del Norte. En 54 ocasiones fue ganada por Inglaterra.

También los ingleses fueron pioneros al crear la primera liga de fútbol del mundo, que empezó a disputarse en 1888 y es el equivalente a la actual Premier League. Pese a no ser de los ocho países fundadores de la FIFA en 1904, Inglaterra se sumó un año después. Sin embargo, su relación con la entidad madre del fútbol tuvo sus idas y vueltas.

En los primeros años, Inglaterra no tenía rivales y era la gran dominadora entre las selecciones de las islas británicas. Y cuando, en 1908, hizo una gira por Europa continental arrasó a selecciones como Austria (6-1 y 11-1) y Hungría (7-0). Antes ya le habían ganado a Francia por 15-0. Esa supremacía, pero ya como selección de Reino Unido, quedó reflejada con las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 y Estocolmo 1912, ambas ganadas en la final a Dinamarca. El primer ídolo inglés fue Vivian Woodward, el capitán de aquel mítico equipo bicampeón, que jugó para el Tottenham y luego para el Chelsea.

Vivian Woodward, el primer gran referente inglés, bicampeón en Juegos Olímpicos con su selección. Jugó en el Chelsea y en el Tottenham. FOTO: Tottenham Hotspur.

GUERRA Y SEPARACIÓN DE LA FIFA

La enorme supremacía inglesa, que por momentos parecía que iba a ser eterna, sufrió el primer freno: la Primera Guerra Mundial paralizó gran parte de la actividad deportiva. Al mismo tiempo, el resto de las selecciones había mejorado el nivel y ya no era tan fácil ganarles, mucho menos golearlos. El primer duro revés -después vendrían muchos en cadena- fue cuando terminó la guerra. En los Juegos de Amberes 1920, donde defendía el doble oro de 1908 y 1912, fue eliminado en la primera fase por Noruega.

Las tensas relaciones con la FIFA llegaron a su fin en 1928, cuando los cuatro países (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) decidieron desafiliarse al no estar de acuerdo en temas del profesionalismo de los jugadores. De esta manera, Reino Unido no participó de los Olímpicos de Amsterdam 1928 y, más importante aún, del primer Mundial: Uruguay 1930. Los intentos por restablecer el vínculo fueron en vano, e Inglaterra tampoco estuvo ni en Italia 1934 ni en Francia 1938.

Las aguas se calmaron en 1947, cuando firmaron la paz y regresaron al seno de la FIFA. Lo celebraron con un amistoso en Hampden Park, Escocia, entre la selección de Gran Bretaña y un combinado europeo de la FIFA, al que vencieron por 6-1 ante 143 mil personas. Las piezas claves de aquel equipo eran Stanley Matthews y Tommy Lawton.

La reafiliación a la FIFA fue clave: en 1948 se celebraban en Londres los Juegos Olímpicos y por más que se tratase del anfitrión, estar al margen de la entidad madre no le hubiera permitido participar. Pese a la localía, Reino Unido se quedó sin medalla en fútbol. Yugoslavia lo eliminó en semifinales y en la lucha por el bronce sucumbió ante Dinamarca.

AL FIN UN MUNDIAL

Tras haberse perdido los tres primeros Mundiales, Inglaterra al fin pudo jugar el de Brasil 1950. Para eso nombraron como entrenador a Walter Winterbottom, un ex jugador y profesor de educación física sin ningún tipo de experiencia en dirigir. Sus funciones se limitaban a los aspectos tácticos, ya que no se le permitía escoger a los futbolistas, responsabilidad que recaía en un comité especial. Debutó con una victoria 2-0 sobre Chile, pero luego perdió 1-0 con Estados Unidos y 1-0 con España. La derrota contra Estados Unidos, un país sin tradición en fútbol, fue considerada por los ingleses una vergüenza nacional.

A pesar de todo, Winterbottom siguió en el cargo por otros tres Mundiales más, demostrando que la presión por aquellos días no era ni comparable con la de estos tiempos. En Suiza 1954, al menos Inglaterra logró superar la primera fase tras empatar con Bélgica y superar a los anfitriones. Pero Uruguay, que defendía su título de 1950, los eliminó con un 4-2 en cuartos de final. Fue el último Mundial de Stanley Matthews, que dos años más tarde ganaría el Balón de Oro.

Las cosas no fueron mejor en Suecia 1958, donde no pasó la primera ronda. Empató con la Unión Soviética (2-2), Austria (2-2) y Brasil (0-0), en el primer encuentro sin goles en la historia de los Mundiales. Tuvo que jugar un desempate con los soviéticos, perdió 1-0 y se volvió a casa.

EL DATO: Estos son los entrenadores mundialistas, donde destaca el profesor de educación física Walter Winterbottom.

ENTRENADOR MUNDIALES BALANCE Walter Winterbottom (1950, 1954, 1958, 1962) 14 juegos: 3G-5E-6P Alf Ramsey (1966, 1970) 10 juegos: 7-1-2 Ron Greenwood (1982) 5 juegos:3-2-0 Bobby Robson (1986, 1990) 12 juegos: 5-3-4 Glenn Hoddle (1998) 4 juegos: 2-0-2 Sven Göran Eriksson (2002, 2006) 10 juegos: 5-3-2 Fabio Capello (2010) 4 juegos:1-2-1 Roy Hodgson (2014) 3 juegos: 0-1-2

La cita de Chile 1962, la cuarta consecutiva para Inglaterra, apenas fue algo mejor. Superó la primera fase tras caer con Hungría (1-2), vencer a Argentina (3-1) y empatar con Bulgaria (0-0). Ya en cuartos de final, Brasil los despachó para casa con resultado de 3-1. “Nos ganó un equipo mejor, con mejores individualidades”, escribió el periódico inglés The Times. Al regresar a Londres, Walter Winterbottom renunció a su cargo de entrenador.

CAMPEONES

Después de mucho insistir, Inglaterra logró la sede para organizar el Mundial 1966 y se preparó con todo para ser un gran anfitrión, pero por sobre todo para convertirse en un gran candidato a ganar la copa. No solo invirtió a nivel estadios e infraestructura hotelera, sino que hizo cambios sustanciales en su estructura deportiva. La más importante, sin duda, fue la contratación de Alf

Ramsey en lugar del veterano Walter Winterbottom.

Ramsey venía de salvar al Ipwich Town del descenso cuando asumió. A diferencia de su antecesor, esta vez la FA permitió que el entrenador se encargase de las convocatorias y no el comité especial, como era antes. “Seremos campeones del mundo”, anticipó un Ramsey pletórico de confianza al asumir sus funciones. Las primeras sensaciones no fueron las mejores, al punto que Inglaterra no clasificó para la Euro 1964. Ya con Bobby Moore y Bobby Charlton, el equipo de Ramsey quedó eliminado en primera fase de las Eliminatorias al perder con Francia. Es decir, no siquiera quedó entre los mejores 16 equipos de Europa.



Sir Bobby Charlton, ídolo del Manchestr United y de la súper selección inglesa de los años 60. /FOTO: IFFHS.com

Pero para Inglaterra 1966 todo iba a cambiar, y no fueron pocos los que denunciaron arreglo. Para empezar, en aquel entonces el presidente de la FIFA era un inglés, Stanley Rouss, un ex árbitro. Lo de su pasado arbitral no es un mero detalle, ya que los arbitrajes en este Mundial dejaron muchas dudas. Mientras cada uno de los participantes aportaba dos árbitros, los locales tenían seis. Precisamente los árbitros no protegieron a Pelé, al que lesionaron ante la mirada cómplice de los entonces hombres de negro. Hubo arbitrajes polémicos, como el del árbitro alemán de Inglaterra-Argentina que expulsó a Antonio Rattín en cuartos de final o el del inglés que favoreció a Alemania contra Uruguay.

Además, todos los países se quejaron también porque el calendario favorecía claramente a los locales, que jugaban todos sus partidos en Londres y contaban con más días de descanso que el resto, que además tenía que viajar por todo el país. Inglaterra no empezó bien en su Mundial: empató 0-0 en Wembley ante Uruguay. Luego venció a México (2-0) y a Francia (2-0). En cuartos se midió a Argentina en el polémico juego que venció 1-0 y en semifinales superó 2-1 a la Portugal de Eusebio. Sin embargo, la controversia mayor fue en la final, en la que venció 4-2 a Alemania. Ese día se consagró Geoff Hurst, autor de tres goles, pero uno de ellos -el tercero del partido- se convirtió en el gol fantasma más famoso de los Mundiales.

La final de Inglaterra 1966 estuvo marcada por este polémico gol de Geoff Hurst a Alemania:

La pelota pegó en el travesaño, pero nunca entró. El árbitro soviético Bakhramov lo dio por bueno y todo un país pudo celebrar. Inglaterra fue campeón por primera vez en su historia. Y por última. Nunca más volvió a llegar a una final, tampoco de la Eurocopa, un torneo incipiente que con los años sería tan importante casi como el Mundial. De aquel equipo, además de Charlton, Moore y Hurst, otras figuras fueron su portero Gordon Banks y el defensa Nobby Stiles.

A México 1970 llegó como campeón defensor, pero lejos de Inglaterra el panorama no fue tan favorable y se quedó en los cuartos de final. En la primera ronda venció 1-0 a Rumania, perdió 0-1 con Brasil y venció 1-0 a Checoslovaquia. En cuartos fue eliminado por Alemania al caer 2-3 en la reedición de la final de 1966. Inglaterra dejó ir una ventaja de 2-0 y acabó perdiendo en el tiempo extra.

EL DATO: Los alemanes, víctimas de la polémica del ’66 y verdugos de los ingleses en 1970, son de los tres rivales con los que la selección de la rosa más se ha enfrentado:

RIVAL MUNDIALES Argentina (1962, 1966, 1986, 1998, 2002) Alemania (1966, 1970, 1982, 1990, 2010) Brasil (1958, 1962, 1970, 2002)

GRANDES AUSENTES

A pesar de que era evidente que la mayoría de los jugadores ya estaban en la curva descendente de sus carreras y que no aparecía un recambio generacional a la altura, a Alf Ramsey se le dio confianza para continuar por otro período. Inglaterra volvió a jugar una Eliminatoria después de 12 años, ya que en 1966 era anfitrión y en 1970 campeón vigente. Y fue catastrófico, ya que Inglaterra se quedó afuera del Mundial Alemania 1974. Era la primera vez que la selección de los tres leones no se clasificaba a una Copa del Mundo. Es cierto que faltó a las tres primeras, pero en esos casos por no estar afiliada a la FIFA. Polonia, de la mano de Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski y Kazimierz Deyna, los eliminó en la fase previa. Fue una tragedia nacional y le costó la cabeza a Ramsey: poco importaron sus 11 años en el cargo y su título de “Caballero de la Orden del Imperio Británico”.

Si hay algo peor que quedar eliminado de un Mundial es quedar afuera de dos… Seguidos. Y a Inglaterra le pasó en 1978, cuando falló en su intento de clasificar al Mundial de Argentina. Para lavar la imagen habían contratado a Don Revie, exitoso entrenador del Leeds United, que venía de ganar varias veces el premio al mejor director técnico del año además de ser, al igual que Ramsey, “Caballero de la Orden del Imperio Británico”. Firmó contrato por 25,000 libras al año por cinco temporadas, pero no llegó a cumplirlas: no clasificó ni a la Euro 1976 ni al Mundial 1978.

En 1977, con la eliminación del Mundial ya consumada y la renuncia aceptada de Revie, la Federación no quiso apresurarse para escoger sustituto. Puso a Ron Greenwood, histórico entrenador del West Ham, como interino. Y ante sus buenos resultados, entre ellos una gran victoria ante Italia, le sirvieron para conseguir el puesto permanente. Bajo la dirección de Greenwood, Inglaterra volvió asomar la cabeza: clasificó a la Euro 1980 y también al Mundial de España 1982. Con un equipo con figuras como Glenn Hoddle, Peter Shilton, Trevor Francis y Kevin Keegan, Inglaterra volvió a los Mundiales y dejó una gran impresión, sobre todo en la primera fase, donde venció a Francia (3-1), Checoslovaquia (2-0) y Kuwait (1-0). Ya en la segunda fase, empató 0-0 con Alemania y España y no pudo avanzar a pesar de que se fue de la competencia sin perder un solo juego.



LINEKER, EL GRAN GOLEADOR

El siguiente en el banquillo fue Bobby Robson, que al igual que Alf Ramsey venía de dirigir al Ipwich Town. Empezó con el pie izquierdo, ya que falló en clasificar a la Euro Francia 1984 a manos de Dinamarca. Sin embargo, en Inglaterra le tuvieron paciencia y logró el boleto a México 1986. En el Mundial tuvo un arranque flojo, con una derrota 1-0 ante Portugal y un 0-0 ante Marruecos. Pero luego apareció Gary Lineker en todo su esplendor, un delantero que haría historia en el fútbol inglés, para anotar tres goles ante Polonia (3-0) y otros dos ante Paraguay (3-1) en cuartos de final.

Otro momento memorable para los ingleses: el triplete de Gary Lineker a Polonia:

Pero los sueños ingleses quedaron truncados en cuartos de final, cuando la Argentina de Maradona los eliminó al vencerlos 2-1. Aquel partido se recuerda por el gol de “La Mano de Dios” y por el golazo del Diez, que batió a Shilton luego de eludir a seis adversarios. El tanto del descuento de Lineker -el sexto, lo que le valió ser el goleador del torneo- puso a Inglaterra cerca del empate, pero su arreón final no le alcanzó.

EL DATO: Lineker es el máximo goleador inglés en Mundiales, pero hay otros que también han dejado su huella.

JUGADOR GOLES Gary Lineker 10 goles Geoff Hurst 5 goles Bobby Charlton 4 goles Michael Owen 4 goles David Platt 3 goles Nat Lofthouse 3 goles Roger Hunt 3 goles Steven Gerrard 3 goles David Beckham 3 goles

A pesar de todo, Robson obtuvo crédito por su trabajo y logró continuidad y algo de paz por parte del periodismo. Inglaterra logró el boleto para la Euro Alemania 1988 y también para Italia 1990. En la Euro su presentación fue desastrosa: perdió los tres juegos, incluso con Irlanda.

Pero la base de aquel equipo haría en el Mundial de Italia una de las mejores actuaciones de la historia. Jugadores talentosos como Paul Gascoigne, Chris Waddle, David Platt y el mismo Gary Lineker tuvieron una actuación destacada. Después de un arranque dubitativo, donde empataron 1-1 con Irlanda, 0-0 con Holanda y vencer 1-0 a Egipto, el equipo de Robson demostró su temple y espíritu de lucha en la segunda fase. Superó 1-0 a Bélgica en tiempo extra y 3-2 a Camerún también jugando 120 minutos. En la semifinal se cruzó Alemania, y nuevamente fueron a tiempo extra. Pero el 1-1 no se quebró y en los penaltis los alemanes sacaron boleto para la final. Luego perdieron 2-1 con Italia en el juego por el cuarto puesto, pero dejaron una excelente imagen.

David Platt anotó este memorable gol a Bélgica tras un frenético tiempo extra, en un juego que impulsó a los ingleses hasta las semifinales.

OTRO FRACASO

Robson dejó su cargo tras el Mundial y su sucesor fue Graham Taylor, un entrenador cuyas credenciales principales eran haber llevado al Watford de la 5ta División a la Primera, y de ascender al Aston Villa y casi hacerlo campeón. Sin embargo, el período de Taylor en la selección se lo recuerda como uno de los más nefastos de la historia de Inglaterra. Es cierto que clasificó a la Euro Suecia 1992, donde no pudo avanzar. Pero su gran fracaso fue el Mundial Estados Unidos 1994, al que no logró clasificar a pesar de tener jugadores como Alan Shearer, Paul Ince, Paul Gascoigne, Ian Wright y David Platt. Por ese grupo pasaron

Noruega y Holanda.

A partir de Francia 1998, cuando los participantes de los Mundiales subieron a 32, Inglaterra no volvió a faltar. Por entonces, el equipo estaba en manos de Glenn Hoddle, que era auxiliar de Terry Venables en la Euro que Inglaterra organizó en 1996 y a la que llegó a semifinales, donde cayó por penales con Alemania. Hoddle se hizo cargo del equipo en 1996 y renovó la selección con nombres como David Beckham, Steve McManaman y Michael Owen.

En Francia, tras ganar a 2-0 Túnez, perder 1-2 con Rumania y vencer 2-0 a Colombia, Inglaterra volvió a citarse con Argentina, esta vez en octavos de final en Marsella. El juego dejó un héroe y un villano. Owen, autor de un golazo, se llevó los elogios. Beckham, expulsado luego de reaccionar ante una provocación de Simeone, acaparó todas las críticas de los tabloides. El juego acabó 2-2 y en los penales pasó Argentina.

EL DATO: Los tiros desde los doce pasos siguieron condenando a Inglaterra, que nunca -ni en Mundiales ni en Euros- ha logrado ganar una serie.

El período entre Francia 1998 y Corea Japón 2002 tuvo momentos de alta tensión, sobre todo en el banquillo. Hoddle arrancó mal la Eliminatoria para la Euro 2000 y fue reemplazado por Kevin Keegan. El ex Liverpool corrigió el rumbo y logró la clasificación, pero su mal comienzo en las Eliminatorias para el Mundial, sobre todo una derrota 0-1 ante Alemania en Wembley, también le costó el puesto.

EL EXTRANJERO

Decidida a romper todos los esquemas, la FA tomó una decisión que causó mucha polémica: contratar a un entrenador extranjero. Sí, los “inventores” del fútbol necesitaban un técnico extranjero. El elegido fue el sueco Sven Goran Eriksson, cuyo vínculo con el fútbol inglés era simplemente nulo: había dirigido en Suecia, en Portugal, en Italia… Pero jamás en Inglaterra.

En Corea Japón 2002, Inglaterra tuvo su venganza con Argentina. Le ganó 1-0 con gol de Beckham de penal en la fase de grupos, un resultado que luego le significó a los sudamericanos la eliminación. Sin mostrar mayor cosa más que el ímpetu de Steven Gerrard y la precisión de Beckham, se instaló en octavos de final tras dos empates con Suecia y Nigeria. En esa instancia superó con contundencia 3-0 a Dinamarca en un primer tiempo espectacular. Pero en cuartos se enfrentó a Brasil, que lo eliminó al ganar 2-1. Al gol inicial de Owen respondieron Rivaldo y Ronaldinho, con un tiro libre que se le coló a un despistado David Seaman.

Eriksson tuvo su voto de confianza al volver del Mundial, pero en Alemania 2006 se quedó otra vez en cuartos. Tuvo una buena fase de grupos en las que quedó por encima de Suecia, Trinidad y Tobago y Paraguay. En cuartos sufrió para eliminar a Ecuador, juego que destrabó Beckham de tiro libre cuando tenía todos los caminos cerrados.

En Alemania 2006, Beckham dio una lección de cómo cobrar un tiro libre ante Ecuador:

Y en cuartos, lo de siempre, la fatídica tanda de penaltis, esta vez frente a la Portugal de Scolari, Figo y Cristiano.

Tras un disputado partido ante los portugueses, Inglaterra sucumbió en los penaltis. /FOTO: EL GRÁFICO, AP.

SIN EURO

El intento de volver a las fuentes con un entrenador nacional como Steve McLaren fue un fracaso estrepitoso: Inglaterra se quedó fuera de la Euro 2008 y el técnico sin trabajo y con una buena indemnización. En su lugar llegó el italiano Fabio Capello, un entrenador con carácter, ganador y acostumbrado a lidiar con estrellas… Pero tampoco pasó a la historia, condenado por su pobre juego, los errores de porteros y algunas decisiones arbitrales. En octavos de final fue humillado 4-1 por Alemania, en un juego que pudo cambiar si hubiesen concedido un gol legítimo a Frank Lampard, cuyo remate picó dentro del marco antes de salir. Ese gol hubiera sido el 2-2 que dejaba el partido abierto, pero el destino quiso cobrarse aquel gol fantasma de Hurst en la final de 1966 entre los dos mismos protagonistas.

Para Brasil 2014, Inglaterra llevó una selección que ilusionaba a todo el país. Desde la experiencia de Rooney, Lampard y Gerrard a la juventud de Steerling, Gary Cahill, Sturridge o Lallana. Todos dirigidos por Roy Hodgson, un veterano con mucha experiencia internacional pero que no pudo jamás darle una identidad al equipo. Perdieron contra Italia y contra Uruguay, y después del segundo juego ya no tenían ninguna posibilidad de avanzar. Rescataron un punto contra Costa Rica (0-0), la revelación del grupo. Rooney anotó contra Uruguay su primer gol en Mundiales.

EL DATO: Estos son los mundialistas de Inglaterra, una selección con altos y bajos en Copas del Mundo.

JUGADORES PARTIDOS EN MUNDIALES Peter Shilton 17 juegos Bobby Charlton 14 juegos Bobby Moore 14 juegos Terry Butcher 14 juegos Ashley Cole 14 juegos David Beckham 13 juegos Michael Owen 12 juegos Gary Lineker 12 juegos Steven Gerrard 12 juegos

A pesar del desastre de Brasil, Hodgson mantuvo su puesto. Necesitó otro fracaso estrepitoso -ser eliminado por Islandia de la Euro 2016- para que fuese despedido. Su lugar fue ocupado por Sam Allardyce, otro veterano de la Premier, pero tampoco duró mucho: un partido o 67 días en el cargo. En su caso, no fue por resultados sino por un acto de corrupción, ya que lo grabaron ofreciendo asesoramiento para ayudar a evadir leyes. Su lugar fue ocupado por Gareth Southagate, que era en el entrenador de la Sub23. Con perfil bajo, logró clasificar sin problemas a Rusia 2018.

A pesar de que la ilusión se renueva cada cuatro años y que Inglaterra siempre se encarga de defraudar a todos los seguidores, esta vez llega a Rusia con un plantel que puede dar la sorpresa. Además, se viven tiempos de cambios. En 2017 tanto la selección Sub17 como la Sub20 se consagraron campeones mundiales, un doblete sin precedentes en el fútbol inglés, y parece que el rumbo es el correcto. El 2018 será el año del juicio.

Ficha

Confederación: UEFA

Último mundial: Brasil 2014

Mundiales disputados: 14 (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014)

Balance en mundiales disputados: 62:26-20-10 /79 GF, 56 GC

Mejor puesto: campeón en 1966

Entrenador: Gareth Southgate. Se hizo cargo del puesto tras la destitución de Sam Allardyce, primero fue nombrado interino y luego fue confirmado por cuatro años como entrenador principal. Antes dirigió, durante tres años, la selección Sub 21.

Jugadores estelares: Harry Kane. El delantero del Tottenham es la gran carta de triunfo que tiene el equipo inglés. Jugará en Rusia su primer Mundial. Otros jugadores desequilibrantes son Raheem Steerling y Marcus Rashford.