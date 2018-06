En 1907 y 1911 fueron fundados sus dos clubes más representativos, el Al-Ahly y el Zamalek respectivamente, bajo una clara influencia europea. El primer presidente del Al-Ahly fue un inglés, Mitchell Ince; mientras a la cabeza del Zamalek arrancó un belga, George Marzbach. Las primeras competencias de copa fueron organizadas en la década de 1910, y la selección nacional de Egipto jugó sus primeros partidos en 1920, bajo el marco de los Juegos Olímpicos de Amberes. El fútbol organizado promovió la fundación de la Federación de Fútbol de Egipto en 1921, y fue la primera nación africana que se afilió a la FIFA, en 1923 (fue hasta 1948, que se unió la segunda, Sudán).

En las canchas locales de El Cairo se estableció de inmediato la rivalidad ente el Al-Ahly y el Zamalek, ganadores en cinco de los siete campeonatos disputados esa década. Su peso también se reflejó en la selección, cuando ambos clubes dieron a 10 de los 22 jugadores internacionales que participaron con Egipto en las Olimpiadas de París en 1924. En octavos de final, Egipto sorprendió a la favorita Hungría al imponerse 3-0, pero falló en la frontera de cuartos. Egipto superó sus registros anteriores en los Juegos Olímpicos de 1928 en Amsterdam, cuando eliminó a Turquía y a Portugal, y llegó a disputar el partido por la medalla de bronce, que perdió 11-3 contra Italia.

En la década de 1934, Egipto fue la primera selección africana en un Mundial de la FIFA. De nuevo la base de su plantel fueron las estrellas del Al-Ahly y el Zamalek (12 de 20 jugadores) y su estilo mantuvo influencias británicas gracias a su entrenador, el escocés James McCrae, ex jugador del Manchester United quien había vivido de cerca los cambios del fútbol en de esa época provocados por la novedosa regla del “offside”. Como jugador, McCrae coincidió como el Arsenal de Herbert Chapman, el equipo revolucionario de la táctica. No fue casualidad que el Egipto de 1934 formara con la WM, y esto acaso funcionó para proponer un gran partido a Hungría en octavos de final. Empataban 2-2 a falta de media hora, hasta que los europeos se impusieron 4-2. La influencia de McCrae también llevó a algunos futbolistas egipcios a nuevas experiencias en el deporte; el delantero Mohamed Latif llegó a jugar con el Glasgow Rangers, una novedad para entonces en una liga europea.

Pese a sus triunfos sonados en Juegos Olímpicos y su buena imagen en el Mundial de 1934, la selección no tuvo avances en las décadas siguientes. Inició entonces una larga ausencia de los Mundiales.

EL DATO: Este es el registro de participaciones egipcias en Copas del Mundo.

COPA MUNDIAL RESULTADOS BALANCE Italia 1934 2-4 Hungría 0G-0E-1P, 2GF-4GC Italia 1990 1-1 Holanda, 0-0 Irlanda, 0-1 Inglaterra 0G-2E-1P, 1GF-2GC

DOMINIO CONTINENTAL

En la década de 1950, Egipto fue una de las pioneras para formar la Confederación Africana de Fútbol (CAF), y desde entonces sus oficinas se encuentran en El Cairo. En 1957, se jugó la primera Copa Africana de Naciones; Egipto fue campeón y repitió el título dos años después. El fútbol egipcio tomó una nueva dimensión en 1960 cuando fue inaugurado el estadio Internacional de El Cairo, entonces con capacidad para recibir a más de 100 mil espectadores. Tal escenario dio una nueva dimensión a los grandes partidos de liga, como los clásicos entre el Al-Ahly y el Zamalek, así como a los encuentros de la selección.

Histórico y simbólico, el Estadio Internacional de El Cairo. /FOTO: ARCHIVO

Sin embargo, en los años siguientes la selección de Egipto salió de la escena internacional. Por razones ajenas al deporte, renunció a participar en eliminatorias mundialistas y de Copa África en la década de 1960. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser incluso prohibió el fútbol en 1967 por considerarlo una distracción en el marco de la Guerra de los Seis Días. Así, algunos de sus mejores jugadores, como el gran goleador Hassan El-Shazly (cuarto máximo anotador en la historia de la Copa África), fueron apartados de la escena internacional.

Egipto debió esperar hasta 1986 para volver al primer plano del fútbol regional. El 21 de marzo de ese año, frente al repleto estadio Internacional de El Cairo, Egipto ganó su tercera Copa África tras vencer por penaltis al Camerún de Roger Milla. Tres jugadores que disputaron aquella final, Rabie Yassin, Magdi Abdelghani y Taher Abouzid, también clasificaron y jugaron el Mundial de Italia en 1990. Con ellos, y bajo el mando del más famoso de los entrenadores egipcios, Mahmoud Al Gohary, el equipo de “los Faraones” volvieron al máximo nivel, y a pesar de ser eliminados en primera fase, rescataron empates sólidos ante Irlanda y la favorita Holanda.

La Copa de Italia dejó este gol del egipcio Abdelghani a Holanda:

En aquella selección mundialista de Egipto de 1990 jugaron dos hermanos gemelos que marcarían una época, Hossam e Ibrahim Hassan. Hossam, un delantero, ganó su primera Copa África a los 19 años (en 1986, aunque no fue titular), y festejó su última 20 años después. En 1998 también ganó el torneo, en la cancha como capitán, y cerró su carrera como el quinto anotador histórico del campeonato (11 goles). Ibrahim Hassan, extremo derecho, también sumó una larga trayectoria en la selección, pero sin el brillo ni el palmarés de su hermano. A nivel de clubes, en cambio, sí fueron inseparables e igualmente exitosos: entre ambos sumaron títulos en 13 ligas locales, dos Copas de Campeones de África y cuatro Recopas africanas.

En 2004, inició una etapa agridulce para la selección de Egipto. Fue nombrado como entrenador Hassan Shehata, ex delantero de “los Faraones” en la década de 1970, gran figura del Zamalek. En la cancha mandaba el volante y capitán Ahmed Hassan, poseedor de la marca de partidos internacionales con Egipto (184). Entre 2006 y 2010, con el liderazgo de Shehata y Hassan, Egipto consiguió una inédita racha de tres Copas África de forma consecutiva, pero de alguna forma, pese a tal consistencia, fallaron en clasificaron a los Mundiales de esa década. Rumbo a Alemania 2006 tropezaron contra la Costa de Marfil del gran Didier Drogba. En el camino a Sudáfrica 2010 empataron en puntos y goles contra Argelia en el liderato de su grupo; cayeron en un partido de desempate, en cancha neutral, apenas 1-0.

DESASTRE Y RESURRECCIÓN

Al inicio de la presente década, el fútbol en Egipto sufrió eventos que alteraron su rumbo. El 1 de febrero de 2012 ocurrió la tragedia de Puerto Saíd. En un partido de liga local, seguidores del club Al-Masry atacaron a aficionados del equipo visitante, el Al-Ahly. Hubo 74 fallecidos y más de 500 heridos. La tragedia se registró bajo el contexto de la Primavera Árabe, la ola de revoluciones políticas en el norte de África durante los años 2011 y 2012. En las manifestaciones masivas, barras de equipos de fútbol habían actuado como grupos de choque. Cuando tales fuerzas se mezclaron en aquel partido, las autoridades no reaccionaron a tiempo.

La Tragedia de Puerto Saíd marcó el evento más trágico del fútbol egipcio. /FOTO: AP

Los efectos de la tragedia de Puerto Saíd fueron incontables. Mohamed “el Mágico” Aboutrika, quizá el mejor futbolista en la historia de Egipto, renunció al Al-Ahly y al fútbol profesional tras ese encuentro. Aquel 1 de febrero en Puerto Saíd, Aboutrika sujetaba a una de las víctimas antes de morir; las últimas palabras del aficionado fueron dirigidas al futbolista. “Siempre quise conocerte”, le dijo.

El Gobierno de Egipto tomó medidas inmediatas. Canceló la liga de fútbol doméstico por dos años, aunque sus clubes se mantuvieron en competencias internacionales; el Al-Ahly incluso ganó la Liga de Campeones de África en 2012 y 2013. La selección nacional, sin embargo, sí entró en una racha negativa; no clasificó a la Copa Africana de Naciones en tres ocasiones seguidas.

En el año 2015, con el circuito local normalizado y con una nueva generación de talentos en la cancha, la Federación de Egipto contrató como entrenador al argentino Héctor Cúper, una apuesta compleja por un director técnico con poca experiencia en selecciones nacionales (apenas había entrenado a Georgia por un período corto) y con sus mejores años en el fútbol europeo en un pasado lejano. El proceso, sin embargo, fue un éxito. En 2017, Egipto volvió a la Copa Africana de Naciones y quedó subcampeón.

Cúper pulió a un plantel competitivo, con jugadores como Ahmed Elmohamady, Mohamed Elneny, Kouka y Mohamed Salah, todos en sus tempranos veintes y militando en ligas grandes de Europa. Entre ellos, nadie ha destacado más que Salah, un delantero versátil que han brillado en las ligas de Suiza, Italia e Inglaterra. En la actualidad es figura del Liverpool.

Este gol de Salah, en el último minuto ante Congo, significó su tercera presencia en una Copa del Mundo:

Entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, Egipto jugó en el Grupo E de las eliminatorias mundialistas contra Uganda, Congo y la favorita Ghana. El cuadro de Cúper ganó sus tres partidos como local, y rescató puntos en Ghana y Congo para acabar al frente de su grupo con 13 puntos. Amarró el pase al Mundial de Rusia el pasado 8 de octubre, en el estadio Borg El Arab de Alejandría, con un triunfo en casa 2-1 sobre Congo, gracias a un dramático gol de penalti, al minuto 90+5, obra de Salah, máximo anotador del grupo con cinco tantos.

Egipto jugará en Rusia 2018 su tercera Copa del Mundo, y buscará su primera victoria en la historia del torneo. En sus dos participaciones anteriores registró un total de dos empates y dos derrotas.

De un total de 27 jugadores, estos son los que más juegos tienen en Copa del Mundo:

JUGADOR MUNDIAL JUEGOS Ahmed Shobair Italia 1990 Tres partidos Rabie Yassin Italia 1990 Tres partidos Gamal Abdelhamid Italia 1990 Tres partidos Hossam Hassan Italia 1990 Tres partidos Magdi Abdelghani Italia 1990 Tres partidos Ismail Youssef Italia 1990 Tres partidos Ahmed El-Kass Italia 1990 Tres partidos Ibrahim Hassan Italia 1990 Tres partidos Hesham Yakan Italia 1990 Tres partidos Hany Ramzy Italia 1990 Tres partidos

Su última victoria en torneos de la FIFA data de la Copa Confederaciones 2009, cuando venció a Italia 1-0, pero no pasó de primera fase. Este fue el tanto ante Italia, marcado por Homos; fue la última victoria de Egipto en torneos mayores FIFA:

Ficha

Confederación: CAF

Último mundial: Italia 1990

Mundiales disputados: 2 (Italia 1934, Italia 1990)

Balance en mundiales disputados: 4: 0-2-2 / 3 GF, 6 GC

Mejor puesto: primera ronda en 1934 y 1990

Entrenador: Héctor Cúper, argentino. Como defensor (1976-1992) marcó una época con el legendario cuadro del Ferro Carril Oeste en la liga argentina durante la década de 1980, cuando ganó dos campeonatos locales. Es director técnico desde 1993 hasta la actualidad. Al mando del Lanús ganó la Copa CONMEBOL en 1996. Tuvo un exitoso paso por España, donde perdió una serie insólita de finales de campeonato. Con el Mallorca perdió las finales de la Copa del Rey en 1998 y de la Recopa UEFA en 1999. Con el Valencia perdió dos finales de Liga de Campeones en años consecutivos, en 2000 y 2001. Asumió como entrenador de la selección de Egipto en el año 2015. Perdió la final de la Copa Africana de Naciones en 2017.

Jugadores estelares: Mohamed Salah (Liverpool, ING), quien apenas a sus 25 años es el quinto máximo goleador en la historia de la selección egipcia (32 tantos en 56 partidos) y es figura en la actual temporada de la Liga Premier; Mohamed Elneny (Arsenal, ING), mediocampista del Arsenal, con 25 años ya suma 58 partidos internacionales; Ahmed Elmohamady (Aston Villa, ING), quien ha militado en los últimos siete años en el fútbol de Inglaterra.