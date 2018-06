El fútbol desembarcó en Croacia en el año 1873, en Zupanja, cuando un pequeño grupo de industriales ingleses lo jugaba en los tiempos libres. Los extranjeros estaban allí para explotar sus frondosos bosques, del cual extraían el tanino. Los croatas, que al principio lo miraban con recelo, al final terminaron adoptando el juego, sobre todo porque los extranjeros no llegaban al número suficiente para completar dos equipos. Así se presentó en sociedad el fútbol en esta zona de los Balcanes. Al mismo tiempo, algo similar ocurría en la ciudad de Rijeka. Sin embargo fue en Zagreb, en 1903, donde nacieron los dos primeros clubes de fútbol croatas: PNiSK y HASK.

Croacia jugó algunos partidos como selección entre 1907 y 1918, pero luego, tras la Primera Guerra Mundial, sus jugadores pasaron a formar parte de ese todo que era el Reino de Yugoslavia (1919-39). Aunque en ocasiones hubo disputas por sus condiciones de serbios y croatas, se mantuvieron unidos durante mucho tiempo. La historia futbolística de Croacia durante casi 70 años formó parte de la grandeza de la selección de Yugoslavia, a la que hizo enormes aportes. Medallas olímpicas y buenas actuaciones en los Mundiales han quedado como recuerdos de aquellos años.

Esas siete décadas, sin embargo, hubo un período que Croacia gozó de cierta independencia y aprovechó para que su selección jugara algunos partidos. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Croacia derrotó a Suiza por 4-0 en 1940, en la ciudad de Zagreb. Para 1941 ya era parte de la FIFA como Federación Croata de Fútbol. Al equipo lo dirigía Rudolf Hitrec y aprovechó para jugar amistosos contra Hungría, Alemania, Italia, Eslovaquia y Rumania.

Pero cuando la República Federal Socialista de Yugoslavia asumió el control de la región en 1945, su afiliación con la entidad madre quedó en la nada y Croacia volvió a ser parte de Yugoslavia desde ese entonces al año 1990, donde el equipo hace un gran papel en el Mundial de Italia.

Como selección independiente y afiliada a FIFA, Croacia ha disputado cuatro mundiales, con estos resultados:

MUNDIAL RESULTADOS BALANCE Francia 1998 3-1 Jamaica, 1-0 Nigeria, 0-1 Argentina, 1-0 Rumania, 3-0 Alemania, 1-2 Francia, 2-1 Holanda 5G-0E-2P, 11GF-5GC Corea/Japón 2002 0-1 México, 2-1 Italia, 0-1 Ecuador 1G-0E-2P, 2GF-3GC Alemania 2006 0-1 Brasil, 0-0 Japón, 2-2 Australia 0G-2E-1P, 2GF-3GC Brasil 2014 1-3 Brasil, 4-0 Camerún, 1-3 México 1G-0E-2P, 6GF-6GC

Fue en 1991 cuando finalmente logró su independencia, pero un año antes ya había jugado dos partidos amistosos como Croacia: venció 2-1 a Estados Unidos, en Zagreb, y 2-0 a Rumania, en Rijeka. A mediados de 1992, el equipo se afilió a la FIFA y a la UEFA y sus juegos como selección ya comenzaron a contar como oficiales.

Su primera “aventura” como nación independiente fue la eliminatoria para la Euro Inglaterra 1996 y la superó. Bajo el mando del entrenador Miroslav Blazevic logró el boleto tras ganar su grupo, donde superó a Italia, Lituania, Ucrania, Letonia y Eslovenia. De la clasificación quedará en el recuerdo la victoria 1-2 sobre Italia en Palermo, con dos goles de Davor Suker. Su primera Euro no estuvo mal: avanzó junto a Portugal en su grupo -dejando en el camino a Dinamarca y Turquía- y en cuartos de final cayó 2-1 ante Alemania, que luego sería campeón.

Davor Suker, goleador nato y efectivo con su selección. /FOTO: AP

EN LA GLORIA

Sin embargo, lo que pondría a Croacia en el mapa futbolístico mundial fue su brillante actuación en Francia 1998, donde logró el tercer puesto. Le costó llegar al Mundial, boleto que consiguió en la repesca ante Ucrania, pero una vez allí maravilló a todos con su fútbol. Siempre con Blazevic como técnico y con figuras de la talla de Suker, Robert Prosinecki y Zvonimir Boban, los croatas avanzaron a segunda ronda tras ganarle 3-1 a Jamaica y 1-0 a Japón. Ya clasificados, perdieron 0-1 con Argentina. En octavos dejaron en el camino a Rumania (1-0), pero el gran golpe fue la contundencia con la que eliminaron a Alemania (3-0) en cuartos de final.

GOLES CLAVE: Robert Jarni a Alemania en Francia 1998.

En semis, sucumbieron ante Francia, los locales, con un apretado 1-2, la famosa noche parisina en la que Lilian Thuram anotó dos goles para remontar el gol inicial de Suker. El consuelo llegó con el tercer puesto, logrado a manos de Holanda, a la que venció 2-1. Francia 1998, que sirvió para elevar a los altares a Zinedine Zidane, también catapultó a Davor Suker, que ya era jugador del Real Madrid y acabó como máximo goleador del torneo.

GOLES CLAVE: Davor Suker a los jamaiquinos, siempre en el célebre 1998.

Francia 1998 fue el punto más alto de Croacia en su corta historia como país independiente, pero lo que siguió fue duro. Si bien el equipo apuntaba para instalarse en la élite del fútbol europeo, la pobre eliminatoria para la Euro 2000, a celebrarse en Holanda-Bélgica, cortó de cuajo todas las ilusiones. Croacia se quedó sin Euro al acabar tercera en un grupo en el que estaban Yugoslavia e Irlanda del Norte (ambos avanzaron), además de Macedonia y Malta. Fue el fin de la era de Miroslav Blazevic, que dejó la selección después de seis años y con saldo altamente positivo, a pesar del amargo final.

El elegido para reemplazar a Blazevic fue Mirko Jozic, nada menos que el entrenador croata que condujo en 1987 a Yugoslavia a obtener el Mundial Sub20 en Chile de la mano de Robert Prosinecki, Zvonimir Boban y Davor Suker, entre otros. Con un largo recorrido por el mundo, incluyendo clubes como Colo Colo, América, Newell’s y Sporting de Lisboa, Jozic aceptó el desafío.

La nueva Croacia de Jozic mantuvo a los pilares de Francia 1998, pero aparecieron nuevos jugadores de la talla de Robert Kovac, Alan Boksic e Ivica Olic. Le alcanzó para llegar a Corea-Japón 2002 sin sobresaltos, pero en el Mundial sufrió una gran decepción. Es cierto que venció 2-1 a Italia (goles de Olic y Rapaic) en el juego que parecía más difícil, pero cayó contra México (0-1) y Ecuador (0-1) y no logró pasar a la siguiente ronda. Para ese entonces, ni Prosinecki ni Suker eran titulares inamovibles y Boban ni siquiera entró en la lista de 23 jugadores que viajaron a Asia. La apuesta por Jozic murió en el Mundial 2002, y al regresar se le rescindió su contrato.

GOLES CLAVE: Este tanto de Milan Rapaic ilusionó a los croatas, que ganaron a Italia, pero el resto fue decepción en Corea-Japón.

Otto Baric fue el siguiente en el banquillo, un veterano croata nacido en Austria con mucho rodaje en el fútbol de Europa del Este. Firmó contrato por dos años en los que logró clasificar a Croacia a la Euro 2004, una de sus metas. Sin embargo, al caer en un grupo junto a Francia, Inglaterra y Suiza las posibilidades de pasar de fase en la cita de Portugal eran muy complicadas. Dos empates (0-0 con Suiza y 2-2 con Francia) y una derrota (2-4 ante Inglaterra) dejaron a Croacia sin chances y a Baric sin trabajo.

Zlatko Kranjcar -padre del jugador Niko Kranjcar - tomó las riendas del equipo, pero poco cambió. Es cierto que Croacia ganó su grupo y logró el boleto para el Mundial de Alemania 2006, pero una vez allí no hizo nada destacado. De hecho, fue la peor actuación de la selección en un Mundial, donde cosechó apenas dos puntos: perdió 0-1 con Brasil y empató 0-0 con Japón y 2-2 con Australia. Era favorito, junto con Brasil, a pasar de ronda, pero se quedó en primera fase. Fue el penúltimo Mundial del portero Stipe Pletikosa, sobreviviente de la generación de Francia 1998, y el primero de Luka Modric y también de Darijo Srna, quien hoy es el jugador con más partidos internacionales jugados con Croacia: 125.

EL DATO: Pletikosa fue apenas el segundo guardameta croata en disputar una Copa del Mundo para su país, todo un récord. Jugó en 9 encuentros, encajando 12 goles entre los Mundiales de 2002, 2006 y 2014. Anterior a él estuvo Drazen Ladic, con siete juegos y cinco anotaciones recibidas en 1998.

LA ERA BILIC

El fracaso en Alemania 2006 dio paso a nuevo proceso, encabezado por Slaven Bilic, un entrenador joven que con mucho conocimiento del funcionamiento de la selección. No era para menos, llevaba dos años dirigiendo las selecciones croatas juveniles y, más importante aún, fue parte como jugador de aquel equipo que obtuvo el tercer puesto en el Mundial 1998.

Bilic dotó a la selección de un juego sólido y vistoso, como quedó demostrado en la eliminatoria para la Euro Austria-Suiza 2008, donde ganó el boleto con cierta tranquilidad. En la Euro también dejó indicios de sus progresos, como la victoria 2-1 sobre Alemania que le permitió ganar su grupo. En octavos, sin embargo, no pudo con Turquía, que le eliminó por penales tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Para los croatas fallaron Mladen Petric, Luka Modrić e Ivan Rakitic.

A pesar de todo, las conclusiones fueron positivas y Bilic mantuvo su cargo con la mira puesta en el Mundial Sudáfrica 2010. Pero a pesar de tener jugadores de la jerarquía de los mencionados Modric, Rakitic y Mario Mandzukic, Croacia no logró clasificar. Quedó tercero tras Inglaterra y Ucrania, a un punto de distancia del segundo, y por primera vez desde su independencia no consiguió el boleto para un Mundial. No obstante, la Federación Croata de Fútbol decidió mantener a Slaven Bilic como entrenador pese al fracaso deportivo y se enfocó en la Euro Polonia-Ucrania 2012. Para ese entonces ya jugaba en las filas croatas Eduardo Da Silva, un brasileño nacionalizado.

Eduardo da Silva, brasileño nacionalizado por Croacia. /FOTO: ARCHIVO

Sin embargo, los seis años de gestión de Bilic acabaron cuando Croacia no logró avanzar de grupo en la Euro. No hizo un mal papel, ya que venció 3-1 a Irlanda en el debut, igualó 1-1 con Italia -luego finalista- y apenas perdió 0-1 con España -luego campeón- con un gol de Jesús Navas al 88’. Pero su suerte ya estaba echada.

En 2012, Davor Suker, máximo goleador de la historia de Croacia, asumió como presidente de la Federación de Fútbol. Su apuesta como entrenador fue Igor Stimac, un “héroe de guerra croata”, ya que participó como jugador de los dos máximos logros de dicho país. El Mundial Sub20 Chile 1981 (como Yugoslavia) y el tercer puesto de Francia 1998. Sin embargo, el equipo de Stimac jugaba feo y no lograba resultados, por lo que Suker tuvo que despedir a su ex compañero cuando faltaba una jornada para que acabara la Eliminatoria para Brasil 2014 y el boleto estaba en riesgo. Al final llegó Niko Kovac a reemplazarlo y afianzar el boleto al Mundial.

Otra vez, como en Alemania 2006, a Croacia le tocó debutar contra Brasil. Aun así, con México y Camerún en el mismo grupo, los europeos eran favoritos para avanzar. Cayeron con dignidad (1-3) ante Brasil, apabullaron a Camerún (4-0), pero a la hora de la verdad, en el juego clave ante México, perdieron (1-3) y se quedaron sin chances de clasificar a la siguiente fase.

Este es uno de los tantos ante Camerún, obra del ya veterano Ivica Olic. Aun así, Croacia quedó fuera con derrota ante México.

“El resultado luce peor de lo que fue el partido, nos vamos a casa y la vida sigue, creo que hemos hecho un buen Mundial”, dijo Kovac, que siguió en el cargo un año más. Al terminar su contrato, y coincidiendo con una derrota 0-2 ante Noruega por eliminatorias de la Euro 2016, Kovac dejó de ser en el entrenador de Croacia.

El próximo elegido de Suker fue Ante Cacić, un entrenador con mucha experiencia a nivel clubes del fútbol croata, pero escaso rodaje internacional. Su equipo, siempre apoyado en figuras como Modric, Rakitic y Mandzukic, logró enderezar el rumbo y clasificar a la Euro Francia 2016, donde llegó hasta octavos de final. Ganó su grupo tras vencer 2-1 a España con goles de Kalinic y Perisić, pero en octavos fue eliminado por Portugal con gol de Quaresma al 117’, cuando todo parecía encaminarse hacia los penales.

Luka Modric, uno de los pilares croatas en el mediocampo, es la figura de su selección. /FOTO: ARCHIVO

Otro cambio de timón sobre la marcha, esta vez para el Mundial Rusia 2018, tuvo que hacer Davor Suker cuando la clasificación empezó a complicarse y la relación entre el técnico y los jugadores más emblemáticos era complicada. No le tembló el pulso al gran goleador para despedir a Cacić y nombrar Zlatko Dalic (venía de dirigir al Al-Ain de Emiratos Árabes), que consiguió el boleto vía repesca y se ganó la continuidad, al menos por unos meses más.

Croacia, con nombres importantes y una rica historia en las últimas dos décadas, llega con pretensiones de grandeza y muchos sueñan con emular el bronce de Francia 1998. Pero Zvonimir Boban, uno de aquellos héroes, trata de evitar el exitismo: “Es posible que 1998 haya sido un año especial e irrepetible para el fútbol croata. Lamentablemente, ese éxito pesa como una losa sobre el equipo, lo que es injusto porque cada generación vive su propia era. No se le puede pedir al grupo actual que iguale los logros de una generación anterior que consiguió cierto éxito”.

Ficha

Confederación: UEFA

Último mundial: Brasil 2014

Mundiales disputados: 4 (Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014)

Balance en mundiales disputados: 16:7-2-7/21 GF, 17 GC

Mejor puesto: tercer lugar en 1998

Entrenador: Zlatko Dalic, que asumió en medio de las eliminatorias cuando Antom Cacic fue destituido. Dalic, nacido en Bosnia pero de raíces croatas, corrigió el rumbo y consiguió el boleto a Rusia. Hasta hace poco dirigía al Al-Ain de los Emiratos Árabes.

Jugadores estelares: la máxima estrella es Luca Modric, uno de los cerebros del Real Madrid. Pero el equipo croata está lleno de variantes y de nombres propios con cartel, como por ejemplo Ivan Rakitic (Barcelona), Mario Mandzukic (Juventus), Mateo Kovacic (Real Madrid) e Ivan Perisic (Inter).