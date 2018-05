Los orígenes del fútbol belga se remontan al año 1863, cuando Cyrill Bernard Morrogh, un estudiante irlandés, irrumpió en el College Paters Jozefieten, de la ciudad de Melle, con una pelota de fútbol de cuero que había traído de sus vacaciones en Irlanda. Sus compañeros aprendieron rápido las reglas. Poco tiempo después, el juego fue ganando popularidad hasta desplazar al rugby como deporte principal. En 1895 se fundó la Real Federación Belga de Fútbol (URBSFA).



Los Diablos Rojos

Su primer partido como equipo nacional fue uno disputado el 28 de abril de 1901 contra una selección B de Holanda, a la que superó por un escandaloso 8-0. Sin embargo la FIFA no lo reconoce como tal porque el equipo belga incluía, vaya detalle, algunos jugadores de nacionalidad inglesa. Por lo tanto, el primer juego oficial recién se dio en 1904, cuando empataron 3-3 contra Francia en Uccle, Bélgica.

Con apenas dos años de vida, la selección belga adoptó el apodo con el que se le conoce hasta estos días: los Diablos Rojos, debido al color de sus camisetas. Fue una ocurrencia del periodista Pierre Walckiers, de la revista La Vie Sportive, luego de que en Rotterdam vencieran 3-2 a sus vecinos holandeses en 1906.

EL DATO : Serie con El Salvador. Bélgica se enfrentó a El Salvador en dos ocasiones, detalladas a continuación:

COMPETENCIA FECHA SEDE INCIDENCIAS ALINEACIÓN ESA ALINEACIÓN BEL Copa del Mundo Junio 3, 1970 Estadio: Azteca, Distrito Federal, México (30 mil espectadores) El Salvador 0-3 Bélgica (Wilfried Van Moer 12' y 54’, Raoul Lambert 76’ penal). Árbitro: Andrei Radulescu (Rumania) R. Magaña, R. Rivas, S. Mariona, S. Osorio, M. Manzano (S. Méndez, 22’), J. Quintanilla, S. Flamenco Cabezas, M. Rodríguez (G. Sermeño, 80’), A. Vásquez, R. Martínez, E. Aparicio. DT: Hernán Carrasco (Chile) Piot, Heylens, Thissen, Dewalque, Dockx, Semmeling (Polleunis, 79’), Van Moer, Devrindt, Van Himst, Puis, Lambert. DT: Raymond Goethals Copa del Mundo Junio 19, 1982 Nuevo Estadio, Elche, España (20 mil espectadores) El Salvador 0-1 Bélgica (Ludo Coeck 19’). Árbitro: Malcolm Moffat (Irlanda del Norte) Guevara Mora, F. Jovel, C. Recinos, R. Fagoaga, F. Osorto (M. Díaz, 46'), J. Rodríguez, J. Ventura, N. Huezo, J. Rivas, J. González, Ramírez Zapata. DT: Mauricio Rodríguez. Pfaff, Gerets, Millecamps, Meeuws, Baecke, Vercauteren, Coeck, Vandenbergh, Ceulemans (Van Moer, 80’), Vandersmissen (Van Der Elst 46’), Czerniatynski. DT: Guy Thys.

Oro olímpico y polémica

Después de la Primera Guerra Mundial, donde la selección tuvo poca actividad, Bélgica consiguió el título más importante de fútbol en su historia. También sería el más controversial. Se trató de la medalla de oro olímpica en los Juegos de Amberes 1920, donde derrotaron 2-0 a Checoslovaquia en un partido inconcluso. Los checos decidieron retirarse del partido al 43’, cuando perdían por dos goles, alegando el trato injusto del árbitro inglés John Lewis, de 72 años, además de quejarse del comportamiento hostil de público. Los goles de los anfitriones fueron de Coppee (6' penal) y Larnoe (30’). Checoslovaquia fue expulsada del torneo y no recibió la medalla de plata.

Tres Mundiales

La medalla de oro de Amberes despertó una ilusión en el público belga que su selección nunca pudo respaldar. De hecho, tras ese logro llegó una etapa bastante gris en materia de resultados. El recambio generacional no fue el esperado y solo uno de los campeones olímpicos, el portero Jean de Bie, integró el equipo que se presentó a jugar en el primer Mundial de la historia, el de Uruguay 1930.

Pero todo fue frustración. La selección, dirigida por Hector Goetinck, perdió sus dos partidos (0-3 contra Estados Unidos y 0-1 con Paraguay) y se volvió de Montevideo sin pena ni gloria… y sin haber anotado tan solo un gol.

Para Italia 1934, el primer Mundial disputado en Europa, los equipos de ese continente jugaron una eliminatoria para definir su participación. Bélgica, todavía bajo el mando de Goetinck, logró su boleto sin ganar un solo juego: perdió 2-4 con Holanda y le bastó un 4-4 con el Estado Libre de Irlanda para lograr la clasificación.

Su paso por el Mundial fue tan breve como amargo: no se jugaba fase de grupos sino que era duelos por eliminación directa. Perdió su juego de octavos de final con Alemania por 5-2 y ahí se terminó su aventura, con apenas un partido. Los dos goles fueron obra de Bernard Voorhoof, quien en la actualidad sigue siendo el máximo goleador (30) de la selección.

Bernard Voorhoof, el primer referente ofensivo belga y aún máximo goleador. /FOTO: lierbelicht.be

A Francia 1938 llegó en busca de una reivindicación que nunca llegó. Se clasificó al dejar en el camino a Luxemburgo, al que venció en un apretado 3-2. Pero el sorteo de los octavos de final no le favoreció para nada: le tocó Francia, el anfitrión, y cayó 3-1, por lo que nuevamente su participación consistió en un partido.

Debut y despedida para el equipo dirigido por Jack Butler, un inglés nacido en Sri Lanka que en su época de futbolista llegó a jugar casi 300 partidos para el Arsenal.

Una etapa oscura

Durante la Segunda Guerra Mundial la selección se mantuvo poco activa, como es lógico, y al reanudarse las competiciones fue perdiendo nivel. Durante las dos décadas siguientes, entre los años 50 y 60, no hubo signos visibles de una recuperación. Por el contrario, solo logró clasificar al Mundial de Suiza 1954 (fracasó en su intento por ir a Brasil 1950, Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de las Eurocopas de 1960, 1964 y 1968).

En Suiza, su cuarto Mundial, tampoco pudo ganar a pesar de que esta vez sí hubo una fase de grupos, en la cual quedó en último lugar tras perder contra Italia (4-1) y empatar ante Inglaterra (4-4) 1. El equipo era dirigido por el escocés Doug Livingstone.

EL DATO: Estos son los entrenadores mundialistas belgas:

ENTRENADOR MUNDIALES BALANCE (juegos: G-E-P) Hector Goetinck 1930 y 1934 3 juegos: 0-0-3 Jack Butler 1938 1: 0-0-1 Dougall Livingstone 1954 2: 0-1-1 Raymond Goethals 1970 3: 1-0-2 Guy Thys 1982, 1986 y 1990 16: 6-3-7 Paul Van Himst 1994 4: 2-0-2 Georges Leekens 1998 3: 0-3-0 Robert Waseige 2002 4: 1-2-1 Marc Wilmots 2014 5: 4-0-1

Volver a creer

Bajo el mando del entrenador Raymond Goethals, el mismo que en 1993 lograría la Champions League con el Marsella, los Diablos Rojos consiguieron asomar la cabeza y salir del ostracismo en el que habían caído durante varias décadas. Apoyados en una generación de buenos jugadores como Paul Van Himst -el otro goleador histórico junto a Voorhoof-, Raoul Lambert y Wilfried van Moer, lograron en su quinto Mundial por primera vez ganar un juego. ¿El rival? Sí, El Salvador, que hacía su debut en una Copa del Mundo. Fue 3-0 y a los belgas no les sirvió de mucho, ya que luego perdieron contra la Unión Soviética (4-1) y México (1-0) y no pudieron avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, la base de ese equipo mundialista, con Van Himst como gran figura, sería clave para que Bélgica clasificara por primera vez a una Eurocopa, la de 1972. Por aquel entonces eran solo cuatro plazas, con lo cual era mucho más difícil que lograr un boleto para un Mundial. Pero equipo de Goethals lo logró dejando en el camino a Portugal, Dinamarca y Escocia, aunque su batalla más épica fue el playoff final, en el que derrotaron a la Italia de Gigi Riva, Sandro Mazzola y Giacinto Facchetti, casi los mismos que dos años antes llegaron a la final de México 1970.

EL DATO : El máximo artillero de Bélgica en un solo Mundial es Leopold Anoul, con 3 goles, en 1954. También lograron esa marca Jan Ceulemans y Nico Claesen, 3 goles, en 1986. Repitió Marc Wilmots, con 3 goles en 2002.

Tras la clasificación, Bélgica fue designada sede de la Euro 1972, donde además llegaban Alemania Federal, Hungría y Rusia. Esta vez, a diferencia de los Juegos Olímpicos de Amberes, no le alcanzó con la condición de local. Por más que había 55,000 espectadores en el Bosuilstadion, los Diablos no pudieron con la Alemania de Gerd Müller, autor de los dos goles en el 2-1 de la semifinal. El tercer puesto, logrado tras el 2-1 ante Hungría, fue un buen consuelo para los anfitriones.

La generación dorada

La inexorable curva descendente de sus referentes históricos y la falta de un recambio generacional a la altura de las circunstancias hizo que Bélgica perdiera peso a nivel internacional. No es casualidad que eso haya desembocado en las ausencias en los dos siguientes Mundiales, Alemania 1974 y Argentina 1978, además de la Euro 1976. En esa época jugaban con camisa blanca, con los cual fueron bautizados temporariamente como los Diablos Blancos.

Pero algo empezó a cambiar, quizás para siempre, con la llegada del entrenador Guy Thys, quien logró conjuntar quizás a la mejor generación del fútbol belga de todos los tiempos.

Nombres como Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, François Van Der Elst, Erwin Vandenbergh y, sobre todo Jan Ceulemans -el jugador con más partidos en la selección (96)- trascendieron las fronteras. A ellos se le sumó el veterano Wilfried van Moer, sobreviviente de México 1970, para hacer un equipo que dio de qué hablar en la Euro 1980, disputada en Italia, donde acabaron subcampeones… jugando de rojo. Otra vez los frenó Alemania, su bestia negra, que le venció 2-1 con goles del delantero Horst Hrubesch.

EL DATO : Estos son los jugadores belgas con más presencias mundialistas:

JUGADOR PARTIDOS Enzo Scifo 17 Jan Ceulemans 16 Franky van der Elst 15 Eric Gerets 12 Stephane Demol 11 Georges Grun 11 Frank Vercauteren 11 Michel de Wolf 10 Jean_Marie Pfaff 10 Daniel van Buyten 9 Nico Claesen 8 Michel Preudhomme 8 Lorenzo Staelens 8 Patrick Vervoort 8 Marc Wilmots 8

Bélgica volvió a los Mundiales en España 1982 como el subcampeón de Europa y ya se convertiría en un hábito durante las siguientes cuatro ediciones. Pero en España dejó una sensación agridulce. Por un lado sorprendió al vencer a Argentina en el juego inaugural, nada menos que al vigente campeón del mundo reforzado con un tal Diego Maradona… Le ganó a El Salvador, otra vez, pero 1-0, y empató con Hungría para ser primero de grupo.

Luego, en la siguiente fase, el equipo se desinfló y sucumbió ante Polonia (3-0) y Unión Soviética (1-0). Para esos juegos decisivos Thys decidió mandar al banquillo a su portero estrella, Jean-Marie Pfaff, flamante contratación del Bayern Munich, tras una discusión entre ambos.

La mejor versión de Bélgica llegó cuatro años después, en México 1986, cuando a los ya consolidados Pfaff, Gerets y Ceulemans se asomó Enzo Scifo, un talentoso volante de 20 años, hijo de inmigrantes italianos, proveniente del Anderlecht para conformar un equipo que hizo hizo historia al lograr el cuarto puesto en un Mundial. La Argentina de Maradona los frenó en semifinales y Francia les arrebató el tercer lugar.

Terceros, y con este golazo de Frank Vercauteren ante Paraguay, los belgas regresaron contentos a casa:

Siempre presente

Para Italia 1990, la tercera cita mundialista consecutiva, Guy Thys mantuvo a algunos históricos como Gerets y Ceulemans pero agregó caras nuevas como el portero Michel Preud'homme, el defensa Leo Clijsters (padre de la tenista Kim Clijsters) y el delantero Marc Wilmots. Pero se quedaron en octavos de final cuando Inglaterra los eliminó con un gol de David Platt al 119’.

En Estados Unidos 1994, ya con la leyenda de Paul Van Himst en el banquillo, no pasaron de lo mismo. Avanzaron como mejores terceros, pero en octavos los eliminó Alemania. Sí, de nuevo los alemanes, como en 1972 y en 1980, fueron sus verdugos. Esta vez con doblete de Völler y uno de Klinsmann.

EL DATO : Este es su balance contra confederaciones:

CONFEDERACIÓN RESULTADOS BALANCE (JUEGOS: G-E-P Y DIF. DE GOLES) UEFA 2-5 Alemania, 1-3 Francia,4-4 Inglaterra (e.t.), 1-4 Italia, 1-4 URSS, 1-1 Hungría, 0-3 Polonia, 0-1 URSS, 4-3 URSS (e.t.),1-1 España (5-4 p), 2-4 Francia, 1-2 España, 0-1 Inglaterra,1-0 Holanda, 2-3 Alemania, 0-0 Holanda, 3-2 Rusia, 1-0 Rusia 18 juegos, 5-3-10, 24GF-41GC CONMEBOL 0-1 Paraguay, 1-0 Argentina, 2-2 Paraguay, 0-2 Argentina, 3-1 Uruguay, 0-2 Brasil, 0-1 Argentina 7 juegos, 2-1-4, 6GF-9GC CONCACAF 0-3 Estados Unidos, 3-0 El Salvador, 0-1 México, 1-0 El Salvador, 1-2 México, 2-2 México, 2-1 Estados Unidos (e.t.) 7 juegos, 3-1-3, 9GF-9GC AFC (ASIA) 2-1 Iraq, 2-0 Corea del Sur, 0-1 Arabia Saudita, 1-1 Corea del Sur, 2-2 Japón, 2-1 Corea del Sur 6 juegos, 3-2-1, 9GF-6GC CAF (ÁFRICA) 1-0 Marruecos, 1-1 Túnez, 2-1 Argelia 3 juegos, 2-1-0, 4GF-2GC

El Mundial de Francia 1998, en donde fue dirigido por Georges Leekens, marcó un claro retroceso. El equipo empató sus tres partidos -Holanda, México y Corea del Sur- y no pudo avanzar a la siguiente fase. La influencia de Scifo, con 32 años, empezaba a apagarse y solo Wilmots era la referencia ofensiva. Incluso recurrieron al brasileño Luis Oliveira, nacionalizado belga y de largo recorrido en la Serie A, como delantero, pero no funcionó. Tampoco los hermanos Emilie y Bo Mpenza. Para peor, en la Euro 2000, organizada conjuntamente con Holanda, el equipo no logró pasar la fase de grupos y fue eliminado por Italia y Turquía.

EL DATO : Goleadores en fases finales (de 32 jugadores):

JUGADOR GOLES Marc Wilmots 5 Jan Ceulemans 4 Leopold Anoul 3 Nico Claesen 3 Enzo Scifo 3 Philippe Albert 2 Marc De Grijse 2 Raoul Lambert 2 Wilfried Van Moer 2 Erwin Vandenbergh 2 Bernard Voorhoof 2

Esa sensación de ciclo cumplido terminó por confirmarse cuatro años después, en Corea Japón 2002, cuando los Diablos Rojos -comandados desde el banquillo por Robert Waseige- fueron un canto a la apatía. Es cierto que superaron la primera fase, donde les tocó Japón, Rusia y Túnez, y anotaron varios goles de bonita factura. Pero todo se acabó cuando en octavos los eliminó Brasil, el futuro campeón, al ganarles 2-0. Algunos belgas todavía reclaman un gol legal anulado a Wilmots cuando el juego iba 0-0.

Volver a la elite

La falta de jugadores desequilibrantes mantuvo a Bélgica en un segundo plano entre las selecciones de Europa. Eso explica su ausencia en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, una nueva generación estaba naciendo y hoy nutre de jugadores belgas a los equipos más importantes del fútbol europeo.

Encabezados por Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y el portero Thibaut Courtois, pero respaldados por Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Yannick Ferreira Carrasco, Marouane Fellaini y Toby Alderweireld, Bélgica tiene probablemente la mejor generación de futbolistas de su historia, todos jugando con éxito en los grandes clubes de Europa. Para muchos es, por lejos, mejor que la de Pfaff, Gerets, Scifo y Ceulemans, al menos en repercusión mediática.

Eden Hazard durante el partido de Belgica contra Argelia, el 17 de junio de 2014. /FOTO: EFE

Eso sí, aquella logró un cuarto puesto en un Mundial. Esta, por ahora, es un conglomerado de nombres importantes que sugiere más de lo que concreta. Y como muestra, nada mejor que las últimas dos competiciones. En Brasil 2014, con Marc Wilmots como entrenador, llegó hasta cuartos de final, donde fue eliminado por la Argentina de Messi por un exiguo 1-0. Pero nunca logró desplegar el juego que prometían sus excelentes individualidades. Algo parecido, pero quizás más decepcionante, fue la Euro 2016, donde también se quedaron en cuartos al caer 1-3 con Gales. Un año antes, en 2015, la selección alcanzó por primera vez el puesto número uno del Ranking de la FIFA.

Dries Mertens marcó este tanto a Argelia, uno de los más recordados por la afición belga durante Brasil 2014:

Ahora, de la mano del entrenador español Roberto Martínez -y con Thierry Henry como auxiliar-, Bélgica ha conseguido el boleto a Rusia 2018 de forma invicta y promete, una vez más, ser protagonista. Por la calidad de jugadores que tiene y por las recientes frustraciones, cualquier cosa que no sea llegar a semifinales será considerado un fracaso.

Ficha

Confederación: UEFA

Último mundial: Brasil 2014

Mundiales disputados: 12 (Uruguay 1930, Italia 1934, Francia 1938, Suiza 1954, México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea/Japón 2002, Brasil 2014)

Balance en mundiales disputados: 41:14-9-18/52 GF, 66 GC

Mejor puesto: cuarto lugar en 1986

Entrenador: Roberto Martínez, español, que hizo la parte final de su carrera como futbolista en Gran Bretaña jugando para el Wigan, el Motherwell escocés y el Chester City. Como entrenador subió al Swansea de la League One a la Championship (Segunda División), ganó una FA Cup con el Wigan y luego dirigió tres años al Everton. Tomó el cargo en agosto de 2016 reemplazando a Marc Wilmots tras la Euro de Francia.

Jugadores estelares: nunca antes tuvo tantos jugadores de nivel jugando en los grandes clubes de Europa. En la portería está Thibaut Courtois (Chelsea), tiene defensas de renombre como Vincent Kompany (City), Jan Vertonghen y Toby Alderweireld (ambos del Tottenham), mediocampistas de fuerza como Marouane Fellaini (Manchester United), mediocampistas habilidosos como Eden Hazard (Chelsea), Kevin de Bruyne (City) y Yannick Ferreira Carrasco (ex del Atlético), y delanteros letales como Romelu Lukaku (Manchester United) y Dries Mertens (Napoli).